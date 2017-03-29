專勤組掃黃逮人 洪姓警員縱放人犯遭起訴

2017-03-29 12:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鳳山警分局過埤派出所前（104）年10月間爆發林姓副所長遭檢舉多次出入轄區「臻情美容舒壓名店」，林雖辯稱三度上門是探訪色情，有付費，但仍遭鳳山警分局拔官記過。孰料，高雄地檢署近日偵結、起訴一件員警縱放人犯案，被縱放的周女就是在「臻情」現場招呼客人被市警局專勤組給逮捕，案件移送過埤派出所卻被洪姓員警給放掉鄉；格外引發外界非議。

檢方起訴指出，高雄市警局專勤組前（104）年8月6日（未裁撤前），在鳳山「掃黃」查獲「臻情色情護膚店涉嫌經營色情半套按摩，將現場招呼客人的周姓女子，視同現場負責人逮捕並上銬，同時製作周女的「逮捕通知書」。

但案件移交鳳山分局過埤仔派出所，洪姓員警卻將周女放掉，還抽掉案卷中的周女逮捕通知書，事後移送案卷被專勤組發現當初逮捕的現行犯周女怎麼沒被移送，還和店內小姐被改列「證人」，連逮捕通知書都不見了!緊急通知鳳山警分局，鳳山分局督察組展開調查，洪員才把暗槓的逮捕通知書交出來，遭鳳山警分局報調六龜警分局，並將他以涉嫌縱放人犯移送雄檢偵辦。

洪員在檢方調查時，反咬是專勤組王姓小隊長叫他抽掉逮捕通知書的。不過，專勤組王姓小隊長等人則證稱，當天是多做了一份營利事業登記為負責人的陳姓男子的逮捕通知書，因陳男並非當場被逮，是事後才到場，不算現行犯，專勤組才電話知會洪員「陳男的逮捕通知書是多作了，要他抽掉，並沒叫他抽掉周女的逮捕通知書。」

高雄地檢署近日偵結，將洪依縱放人犯、偽造文書、隱匿公文書等罪提起公訴。

不過，因涉案色情業者曾爆發該所副所長多次出入消費被拔官風紀案，如今又扯出該所員警涉嫌縱放業者案，引發外界議論。