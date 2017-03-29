疑閃避前方車輛 小轎車失控撞護欄

2017-03-29 11:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區台65線快速道路北上3.3公里處，今日上午傳出自撞車禍，1輛鐵灰色小轎車行經該路段時，失控自撞左側護欄，38歲林姓駕駛受困車內，大批警消人員趕赴現場，破壞車體將林男救出，所幸其意識清楚，僅下巴、左腳疼痛，送醫治療後已無生命危險。

林男向警方表示，當時他為了閃避前方1輛變換車道的車輛，才會失控撞到護欄，警方目前已調閱周邊監視器畫面追查，進一步釐清事發經過。