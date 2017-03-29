榔頭強盜只算搶奪？法官當庭打臉台中檢察官

2017-03-29 11:57

［記者楊政郡／台中報導］台中市大里區105年10月12、14日兩晚接連發生2起榔頭銀樓搶案，檢察官依加重強奪罪起訴嫌犯羅文賢，但審理中羅嫌附和起訴書內容，承認加重強奪，不認加重強盜，可是公訴檢察官發現起訴檢察官明顯謬誤，變更法條改為加重強盜罪，獲得法官認同，依加重強盜罪判處9年徒刑。

法官在法庭上了一課，指出強奪是指乘人不備不及抗拒，而公然掠取其財物之意；而施於強暴脅迫、致使不抗拒，而取其財物或令其交付財物，則為強盜罪，被告進入「玉臺銀樓」大喊「這是搶劫」，這就是威嚇，再以鐵槌猛力砸破展示櫃多次，搜刮手鍊後，以鐵槌猛擊玻璃門後離去，已有脅迫強制行為在先，這就是強盜要件，此案檢察官已在公訴時主動變更法條。

判決書指出，羅文賢（25歲，在押中）因缺錢又欠債，105年10月12日晚間騎機車、戴口罩、戴鴨舌帽、手套及持鐵槌，晚間9時許進入大里區中興路玉臺銀樓，開口「這是搶劫」，隨即朝玻璃展示櫃連續下槌，伸手搜刮17條金手鍊，抓著手鍊就跑。

沿路逃跑遺落裝鐵槌的黑色袋子、7條金手鍊，上面還沾有他的血跡，且沿路把做案工具丟棄，13日就把剩餘10條金手鍊（市價約10萬元），分別向3家銀樓變現約8萬餘元。

14日又以同樣手法，選擇大里區鴻麗珠寶銀樓下手，搶走金項鍊16條、4個墬子（市價約71萬元），騎車逃逸時又用忽左忽右的迂迴方式逃避監視器，警方調閱300多支監視器，加上拾獲的贓物及袋子進行生物跡象比對，鎖定就是羅文賢所為。

加重搶奪罪是1年以上7年以下有期徒刑，加重強盜罪是7年以上有期徒刑，兩者天差地別。