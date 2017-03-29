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1個路口3項違規！男不服取締虧大了

余男未依規定兩段式左轉。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-29  11:44

〔記者曾健銘／新北報導〕昨晚6時許，新北市45歲余姓男子，騎機車行經三重區重陽路、自強路口時，因未依規定兩段式左轉，當時執行交整勤務的吳姓警員見狀後將其攔下，結果還發現他的安全帽繫帶未依規定繫於下顎，且車頭燈未開啟，依法欲開出3張告發單，余男卻突然暴走，不僅拒檢還以三字經辱警，甚至騎機車衝撞，造成警員的左右手有多處擦傷，最後支援警力抵達將他壓制逮捕。

三重分局表示，余男未兩段式左轉依法可罰600至1800元、未依規定戴安全帽可罰500元、未開啟車頭燈可罰1200至3600元，另外還因抗拒執行交通勤務的警察稽查人員因而引起傷害可罰3萬至6萬元且吊銷駕照，並依妨害公務罪嫌移送法辦，讓余男後悔大嘆：「真的是得不償失！」

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  • 余男被警方壓制逮捕。（記者曾健銘翻攝）

    余男被警方壓制逮捕。（記者曾健銘翻攝）

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