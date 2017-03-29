家中辦喪事 監視器畫面竟拍到鬼祟男子在...

男子把喪家擺放在門前的罐頭塔搬走。（圖擷取自爆料公社）

2017-03-29 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕這也要偷？

一名網友在《爆料公社》PO出一段影片，不難看出來源是監視器畫面，其拍攝方向對準在辦喪事的自家門口，晚上時，只見一名男子鬼鬼祟祟前進，抱走一塊罐頭塔立牌。這讓網友痛批，「這幾天家裡正在辦喪事，你好手好腳的不去工作，半夜跑出來偷東西，連靈堂門口的飲料塔你也要偷！真的太扯了吧！」

其他網友見狀後也說，「偷罐頭塔我也是笑了～連這都偷！應該真的很窮...送他吧」、「整落搬走 會不會太扯」、「因（應）該是精神異常的吧」。