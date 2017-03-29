| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自逾2年半高點回檔 新台幣中午暫收30.224元 嘉市民宅大火 兒燒傷、母恐逃生不及 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃經銷商羈押禁見
 首頁 > 社會

家中辦喪事 監視器畫面竟拍到鬼祟男子在...

男子把喪家擺放在門前的罐頭塔搬走。（圖擷取自爆料公社）

2017-03-29  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕這也要偷？

一名網友在《爆料公社》PO出一段影片，不難看出來源是監視器畫面，其拍攝方向對準在辦喪事的自家門口，晚上時，只見一名男子鬼鬼祟祟前進，抱走一塊罐頭塔立牌。這讓網友痛批，「這幾天家裡正在辦喪事，你好手好腳的不去工作，半夜跑出來偷東西，連靈堂門口的飲料塔你也要偷！真的太扯了吧！」

其他網友見狀後也說，「偷罐頭塔我也是笑了～連這都偷！應該真的很窮...送他吧」、「整落搬走 會不會太扯」、「因（應）該是精神異常的吧」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喪事 爆料公社 罐頭塔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：家中辦喪事 監視器畫面竟拍到鬼祟男子在...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.