屏警架梯子攻入賭場 逮29人裁罰送辦

警方架梯子從二樓攻入現場（記者葉永騫翻攝）

2017-03-29 11:39

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局昨天傍晚到屏東市仁愛路的透天厝查獲職業賭場，逮獲張姓負責人及賭客共29人、賭資1萬元，全案依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，屏東市仁愛路一處獨棟3樓透天厝經常有不詳人士出入，警方獲報後昨天傍晚直接破門攻入1樓，沒想到客廳內皆無異狀，與一般住宅無異，僅有幾人在一樓聊天、看電視，讓警方大感意外，但隨即發現通往2樓處設有加鎖不銹鋼門，且張貼「管制區」無法打開，門禁甚嚴，經詢問在場人等均一問三不知，警方於是從房屋外面架設梯子直搗2樓，果見所有賭客都在2樓管制區內聚賭，

張姓負責人坦承向許姓屋主承租開設賭場，並雇用吳姓男子把風，沒想到還是被警方查獲，全案詢後負責人等3人依賭博罪移送屏東地檢署偵辦，26名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰，