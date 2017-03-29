馬英九告名嘴 二審又輸了！

2017-03-29 11:25

〔記者項程鎮／台北報導〕名嘴陳敏鳳在「美麗島電子報」上撰文指前總統馬英九幕僚收受企業大亨2億元政治獻金，事後挨馬英九提告，高等法院上午11時宣判，維持台北地方法院一審見解，仍判陳敏鳳勝訴免賠，還可上訴。

陳敏鳳在「美麗島電子報」報導，96年間，馬英九在行政院前秘書長薛香川陪同下，與聯電榮譽副董事長宣明智等人在吉品海鮮餐廳聚會，疑有收錢的行為；檢方查明後認為，此餐會目的是為了認識電子業，而非募款餐會。

馬提告後，親民黨副祕長劉文雄曾被傳喚做證，他訊後直指「搞不懂馬英九是要告陳敏鳳什麼？」，整件事情在媒體上都寫得很清楚了，「難道是在恫嚇媒體人、恫嚇記者嗎？」此外劉也諷刺，印象中馬曾說過任內不告記者，但至今好像已告了不少人。