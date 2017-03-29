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黑幫將以服飾品牌精裝K毒 交友軟體販毒

2017-03-29  11:20

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局近日執行「封城掃毒」、「靖城掃黑」勤務，共逮捕鍾等6嫌到案，其中鍾嫌為竹聯幫信堂成員，在桃園市楊梅的別墅住處，以服飾品牌精裝K毒，再以交友軟體聯繫毒蟲交易，全案依毒品送辦。

警方說，昨天分持搜索票，在北市中山區、大同區、文山區與桃園市楊梅區一帶同步執行搜索，合計查獲第二級毒品3包、第3級毒品K他命1大包及疑似一粒眠28顆，以及電子砰2個、分裝勺15個與分裝袋一批等贓證物。

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  • 警方查獲K他命、一粒眠，以及電子砰、分裝勺與分裝袋等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查獲K他命、一粒眠，以及電子砰、分裝勺與分裝袋等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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