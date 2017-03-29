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才賣1把槍就被逮 槍彈工廠瞬間瓦解

張姓男子在住處槍彈工廠，被警方搜出大批製造工具。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-29  11:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕才賣1把槍就被抓！

45歲張姓男子透過槍枝網路教學，無師自通，在住處成立小型改造工廠，未料，他的「成品」才賣掉，就被警方盯上，以槍追人，瓦解他成立年餘的槍械工廠。

張為防範警方查緝，在住處周邊養了多隻猛犬，阻撓警方追緝，讓昨天荷槍實彈前往搜索的基隆市警四分局偵查隊等單位吃足苦頭。

專案小組破門查獲，改造手槍2支及子彈成品16顆、子彈半成品15顆、手槍槍管5支、火藥1包、底火片10個、改槍工具1批、重0.3公克海洛因、1.44公克安非他命2包。

基隆市警四分局上月查獲陳姓男子持有1把改造槍枝，查出槍枝是住新北市萬里區的張姓男子所製造。

案經警方長期跟監埋伏發現張與小他2歲的李男一起在所住的住處內，改造槍、彈。

警方調查，張承租民宅成立槍彈工廠年餘，上網學製造槍枝，無師自通，未料，才賣出1把槍就被逮。

張落網後否認犯案，推給僅寄宿1日的友人。警訊後，將張、李2人依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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  • 張姓男子在住處槍彈工廠，被警方搜出槍枝成品半成品。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子在住處槍彈工廠，被警方搜出槍枝成品半成品。（記者林嘉東翻攝）

  • 張姓男子在住處槍彈工廠，被警方搜出大批成品半成品。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子在住處槍彈工廠，被警方搜出大批成品半成品。（記者林嘉東翻攝）

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相關關鍵字： 改造槍械 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品
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