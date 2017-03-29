老翁流浪到淡水 巡邏警寒夜救援助返家

2017-03-29 11:11

〔記者曾健銘／新北報導〕淡水警分局竹圍派出所警員徐承揮、徐偉倫，日前凌晨12時許巡邏行經關渡橋下發現1名老翁步行在雨中，全身淋濕且搖搖晃晃，2員擔心其發生意外，主動上前關切，孰料，老翁不僅冷得頻頻發抖，且疑似有失智症狀，無法清楚表達身分與住家地址，2員只好先將他帶回派出所安置，隨即送上熱茶、便當，以及乾淨衣物讓老翁換上。

警員隨後透過人臉辨識系統，查出74歲蕭姓老翁的戶籍地址遠在中和，且已失聯3天，心急如焚的家屬早已報案協尋，警員趕緊連絡家屬前來。蕭翁女兒向警方表示，原以為爸爸只是在中、永和一帶迷路，沒想到竟一路流浪到逾20公里外的淡水，幸虧警方及時伸出援手，否則後果不堪設想，對此頻頻大讚警方積極作為。