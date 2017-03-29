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女兒被欺負 父親帶人修理觸法

2017-03-29  11:14

［記者楊政郡／台中報導］台中市林姓男子，不滿他未成年女兒與江姓前男友（羈押中）交彺期間，不但涉嫌偷拍女兒猥褻照片、恐嚇等，還澆汽油燒掉妻子的機車，不厭其煩，提告後在104年9月於北區「微笑夜市」林某又帶人電擊、毆打江某，又押到太平區痛打一頓，要求他賠償機車2萬5千元，為了幫女兒出氣，林某背上妨害自由、強制及傷害罪嫌。

江某原本提告還有擄人勒贖重罪，檢察官認為林某主觀上認為，將燒毀他妻子的機車，理當賠償，所以此部與擄人勒贖要件不符。

起訴書指出，林某（34歲）其女（18歲）之前男友江某（26歲），在104年間爆發江某偷拍女兒裸照，又恐嚇女兒、又燒毀其妻機車、有違反保護令等事件，台中高分院判處總計3年10月徒刑（部分得易科、部分不得易科）。

林某氣奮不已，為了幫女兒出氣，104年9月18日晚間發現江某又到北區「微笑夜市」想找女兒，立即召集一群友人找江某談判，有人持電擊棒電擊、有人徒手毆打，晚間9時許又押到太平區蝙蝠洞，又是一陣痛打，要求他要為燒毀的機車賠償，當晚簽下2萬5千元本票，才讓他走，翌日江某依約交付2萬5千元，換回本票。

江某驗傷發現有下颌骨骨折、外耳、前腹壁開放性傷口，手臂多處挫傷等，提告擄人勒贖。

檢察官偵查認為林某觸犯妨害自由、強制、傷害等罪，擄人勒贖不成立。

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  • 縱火燒機車，示意圖與新聞事件無關。（記者楊政郡翻攝）

    縱火燒機車，示意圖與新聞事件無關。（記者楊政郡翻攝）

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