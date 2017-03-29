淫「龍王」夫婦 各重判19年半、13年半定讞

自封「龍王」的蘇男和「龍助理」妻子，涉嫌對女子詐財、性侵，最高法院維持高等法院見解，判決蘇男19年半、許女13年半確定。（資料照，記者項程鎮攝）

2017-03-29 11:06

〔記者項程鎮／台北報導〕34歲男子蘇建華自封「龍王」，吹噓自己被龍王附身而具法力，法律系肄業的30歲妻子許雅筑則是「龍助理」，夫妻一搭一唱，有13名女信徒因工作低潮、感情而求助，蘇嫌趁人之危詐財，其中10女共簽下800多億元本票，他又藉口祛邪靈，對其中6女性侵236次，最高法院維持高等法院見解，判決蘇男19年半、許女13年半確定。

蘇建華、許雅筑102年在新北市蘆洲住處創立「龍神居」，吹噓蘇男被龍王附身，並於臉書虛構6個帳號，自導自演，瞎掰神蹟，13名女信徒上門求助，蘇要求捐款，聲稱捐出行善，只留微薄作生活費，並誆騙「妳被鬼魅纏身」，詐得164萬元捐款。

許雅筑認為此舉有助詐財，曾傳簡訊說：「老公，讓你躺著賺！」2人要求信徒每月捐2萬元，才能升級當「龍女」，還要求其中10女脫衣供蘇嫌畫咒，再趁機抓胸摸下體，並以手指插入其中2女下體，還叫其中4名「龍女」穿薄紗、跳豔舞，以接受「龍恆教育」，取悅龍王，甚至令被害女子舔掉滴在他腳上的體液，並強制性交。

一審時，新北地院重判蘇男27年半，其中2年半得易科罰金，許女則判22年，其中2年得易科罰金；二審認為蘇男夫婦利用宗教信仰騙財騙色，和一般強制性交及詐欺的犯罪情狀有差別，雖然被害人指證歷歷，但也有信徒出面替他們說話，各判19年半、13年半徒刑，上訴後被最高法院駁回。