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轉租人頭門號給詐騙集團 3年獲利逾3千萬

2017-03-29  11:03

〔記者邱俊福／台北報導〕以35歲蔡姓男子為首的詐騙機房，專門將中國人頭門號，轉租給兩岸詐騙集團使用，從中牟取暴利，案經北市警大安分局多日追查，逮捕蔡嫌等6人到案，查知該集團每月僅轉租50個門號，3年來獲利高達3千多萬元，令人咋舌。

警方調查，蔡嫌原本從事職棒簽賭組頭，因覺得風險大、獲利小，3年前轉而提供中國人頭門號給予詐騙集團使用，從中牟利，且為能確保所提供的門號皆順暢，還在台中市大里區承租豪宅作為機房，聘僱成員每天測試，只要斷線，馬上再供另個門號。

據蔡嫌供稱，這些中國的人頭門號，都是從淘寶網以每月8000元承租，再以每個門號每月3萬元轉租給詐騙集團，作為行騙中國民眾使用。警方雖對其說法存疑，但初估每個門號每月賺取差價達2萬2000元，該集團每月提供50個門號計算，每月獲利達上百萬元。

警方是在去年10月間，偵辦一起跨香港、中國兩岸三地的假擄人勒贖詐騙案，查知犯罪集團的機房設在國內，案經數月分析後，日前一舉將蔡嫌等人逮捕，並查扣筆電9部、銀行存摺、電話卡、手機、現金17萬2500元，與犯罪所得交通工具BMW等贓證物，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

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  • 男子蔡承憲（左二戴眼鏡者）等6人送辦（記者邱俊福翻攝）

    男子蔡承憲（左二戴眼鏡者）等6人送辦（記者邱俊福翻攝）

  • 警方查扣犯罪所得交通工具BMW轎車（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣犯罪所得交通工具BMW轎車（記者邱俊福翻攝）

  • 警方查扣筆電、銀行存摺、電話卡、手機等贓證物（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣筆電、銀行存摺、電話卡、手機等贓證物（記者邱俊福翻攝）

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標題：轉租人頭門號給詐騙集團 3年獲利逾3千萬


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