國道高速行駛中…運將持強力彈弓連射4客運洩憤

李男模擬當時如何犯案。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-29 10:53

〔記者曾健銘／新北報導〕47歲李姓聯結車司機，去年底在國道1號與國光客運車輛發生行車糾紛，孰料他竟懷恨在心，本月22日晚間，李男駕駛聯結車行經國道1號北向245公里斗南路段時，發現國光客運車輛，他一氣之下竟邊開車邊用強力彈弓射擊客運車窗後加速逃逸，接連3天又用相同手法射破2輛國光客運車窗、1輛日統客運車窗，客運業者不堪其擾報警，國道警方經連日蒐證，27日上午將李男逮捕到案。

警方調查，李男是名聯結車司機，每天固定從林口往返雲林；據了解，去年底裡南行經國道1號南下路段時，與1輛國光客運因超車問題發生行車糾紛，當下雖未起衝突，但讓李男懷恨在心，從此隨身攜帶強力彈弓、鋼珠，伺機尋仇。

本月22日晚間，李男行經國道1號北向245公里處，發現後方1輛國道客運，李男拿出預備的強力彈弓，放慢車速待車輛行經左側時朝車窗射擊，當場嚇壞車內乘客，李男食髓知味，當晚又射破另輛國光車輛車窗，接連23、24日又射破2輛客運車窗，其中1輛為日統客運，業者直覺遭特定人士尋仇，23日向警方報案。

國道警方獲報後成立專案小組，過濾上萬輛來車，終在前日上午逮獲涉案的李嫌，在車上搜出強力彈弓、彈珠、小鋼珠等犯案工具。偵訊時李嫌承認犯行，供稱因為先前與客運發生行車糾紛，懷恨在心才會報仇，警方訊後依公共危險、毀損罪嫌將他移送法辦