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疑未保持安全車距 國道3車連環撞

三輛車追撞，中間的車輛嚴重變形（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-29  10:34

〔記者吳昇儒／新北報導〕國道1號南下10.8公里處今日上午9時20分發生一起拖板車、小貨車及發財車追撞事故，其中夾在中間的發財車駕駛，被變形的車體困住，無法逃出。消防隊員到場後，立刻破壞扭曲的車體將人救出，送醫救治。

警方初步調查，疑似因為車輛未保持安全距離，才會發生追撞事故，詳細肇事原因，仍待釐清。救護人員初步檢視受傷駕駛的傷勢，發現他的右小腿變形，意識清醒，目前送往內湖三軍總醫院救治當中。

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  • 救難人員破壞變形的車體將受困的駕駛救出（記者吳昇儒翻攝）

    救難人員破壞變形的車體將受困的駕駛救出（記者吳昇儒翻攝）

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