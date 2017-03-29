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巷弄太小拉水線打火 消防員卻遭指責救災慢

高雄市鼓山區鼓山二路61巷內，昨夜傳出火警，連棟式2樓透天木造建物起火燃燒。（記者黃建華翻攝）

2017-03-29  10:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鼓山區鼓山二路61巷內，昨（28）日深夜10時49分傳出火警，一排連棟式2樓透天木造建物起火燃燒，警消由大隊長陳明桐率20車59人出動前往搶救，火勢在11時53分撲滅，無人傷亡。不過，消防人員救災過程，仍遭到心急如焚的民眾抱怨「太慢」、甚至指責「只拉一條水線不夠」，救災人員只能感嘆「打火兄弟難為。」

高市消防局指出，昨天深夜獲報得知鼓山二路有火警，立即出動人車前往救災，但因61巷消防人員無法進入，只能從200公尺外拉水線進入救災，警消抵達現場時已有火光烈焰冒出。

不過，消防人員救災時，有現場住戶不斷抱怨，指責消防人員水都噴沒人住的兩間空屋，有人住的卻不先搶救，還怒氣沖沖抱怨，「只拉一條水線哪夠？你們太慢了！」忙著救災的消防人員還得委婉解釋巷弄太小，他們是從200公尺外拉水線進來滅火的。所幸火勢在11時13分控制，11時53分火勢撲滅，無人傷亡。

對於來自民眾的抱怨批評，消防人員無奈表示，可以體諒他們憂心家園的心境。

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