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國台辦證實 李明哲涉危害國安被查
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涉詐領里基層工作費 土城1里長遭收押

2017-03-29  09:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市土城區里長涉嫌利用職務詐領里基層工作費案，新北地檢署昨發動第三波偵查，約談疑勾結民營環保公司，由環保公司提供不實工程單據，涉詐領20至100萬元里基層工作費的沛陂里林姓里長、清水里江姓里長、清水里2名前劉姓里長、延寮里洪姓里長、延吉里楊姓里長及前任黃姓里長等7名現、前任里長，檢方今早訊後，向法院聲押禁見洪姓里長、土城區蔡姓里幹事與民營環保公司陳姓員工獲准，其他6名里長分別以3到30萬元不等金額交保。

新北檢檢肅黑金專組主任檢察官謝宗甫協同檢察官楊景舜、鄭淑壬、卓俊吉、王筱寧、褚仁傑、楊唯宏，昨指揮法務部新北市調查處、台北市調處、北機站共110名調查官，搜索涉案里長辦公處、住處、3民營間環保公司等18處，帶回7名現、前任里長等相關嫌疑人12人及以30名證人，全案朝貪污及偽造文書等罪偵辦。

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  • 新北市土城區里長涉嫌利用職務詐領里基層工作費案，檢方向法院聲押禁見洪姓里長、土城區蔡姓里幹事與民營環保公司陳姓員工獲准，其他6名里長分別以3到30萬元不等金額交保。（資料照，記者陳慰慈攝）

    新北市土城區里長涉嫌利用職務詐領里基層工作費案，檢方向法院聲押禁見洪姓里長、土城區蔡姓里幹事與民營環保公司陳姓員工獲准，其他6名里長分別以3到30萬元不等金額交保。（資料照，記者陳慰慈攝）

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