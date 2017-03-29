大同公司炒股案 北檢分案偵辦

2017-03-29 09:27

〔記者謝君臨／台北報導〕大同公司（2371）日前傳出有市場派引入中資，自去年9月起至本月間，炒作大同股價，每股從5.48元漲到最高每股20.65元，再下跌至11.85元，從中套利近20億元。

調查局台北市調處接獲檢舉，現已報請台北地檢署指揮偵辦，由檢肅黑金專組檢察官郭瑜芳負責偵辦。檢調已鎖定數個可疑帳戶過濾，調查有無惡意操弄股價行為，大同公司則呼籲檢調應主動積極查明真相。