男好心收留女街友反被縱火 警逮人偵訊中

曾女縱火燒雜物。（記者陳文嬋翻攝）

2017-03-29 09:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名吳姓男子好心收留曾姓女街友到家中居住1年多，卻因生活習慣不同，近來請她搬離住處，沒想到曾女今早6時許，竟到吳男居住的透天厝縱火，由住戶自行撲滅火勢，警方趁她折返逮人，目前偵訊中。

鳳山區文雅東街發生1起火警，警消獲報趕赴現場處理，發現透天厝前騎樓燃燒雜物，包括辦公椅、毛毯等，燃燒面積約1平方公尺，所幸火勢不大，住戶自行撲滅火勢，才未釀成大禍。

警方調查，曾女（64歲）於縱火後，7時許折返現場，經吳男（53歲）向警方指認與她有嫌隙，警方調閱現場監視器畫面，發現曾女涉嫌縱火，將她帶所偵辦，初步訊問曾女坦承犯行，全案警方偵訊中。