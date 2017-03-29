劉政鴻妹妹車禍 倒車撞雜貨店傷路人

前苗栗縣長劉政鴻的胞妹疑似倒車不慎失控，撞進雜貨店。（中央社）

2017-03-29 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗後龍新港市場今日發生車輛暴衝意外，劉政鴻胞妹開車倒車時操作不當撞進雜貨店，又衝撞對面的中藥行，撞倒路邊一名路人和3輛機車，目前傷者送進醫院救治。

據《中央社》報導，警方表示，7時許劉政鴻胞妹駕駛紅色自小客車前往新港市場買菜，劉女疑似操作不慎，衝進路口雜貨店，又撞上對面的中藥行門柱。

報導提到，劉女操作轎車不慎期間，還撞毀3輛機車，並撞倒一名女子遭受輕傷。受害店家表示，「真是嚇壞了」。

肇事劉女表示，倒車時油門踩太大力，把剎車當油門。警方正在調查事件，並釐清相關賠償責任。