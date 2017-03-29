| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國台辦證實 李明哲涉危害國安被查
 首頁 > 社會

劉政鴻妹妹車禍 倒車撞雜貨店傷路人

前苗栗縣長劉政鴻的胞妹疑似倒車不慎失控，撞進雜貨店。（中央社）

2017-03-29  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗後龍新港市場今日發生車輛暴衝意外，劉政鴻胞妹開車倒車時操作不當撞進雜貨店，又衝撞對面的中藥行，撞倒路邊一名路人和3輛機車，目前傷者送進醫院救治。

據《中央社》報導，警方表示，7時許劉政鴻胞妹駕駛紅色自小客車前往新港市場買菜，劉女疑似操作不慎，衝進路口雜貨店，又撞上對面的中藥行門柱。

報導提到，劉女操作轎車不慎期間，還撞毀3輛機車，並撞倒一名女子遭受輕傷。受害店家表示，「真是嚇壞了」。

肇事劉女表示，倒車時油門踩太大力，把剎車當油門。警方正在調查事件，並釐清相關賠償責任。

廣告
  • 前苗栗縣長劉政鴻的胞妹疑似倒車不慎失控，先撞進雜貨店，又衝撞對面的中藥行。（中央社）

    前苗栗縣長劉政鴻的胞妹疑似倒車不慎失控，先撞進雜貨店，又衝撞對面的中藥行。（中央社）

  • 苗栗前縣長劉政鴻。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    苗栗前縣長劉政鴻。（資料照，記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倒車 劉政鴻 撞進雜貨店 肇事人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：劉政鴻妹妹車禍 倒車撞雜貨店傷路人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.