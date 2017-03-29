司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
2017-03-29 00:00
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組28日召開第三次會議，討論案件曝光度與檢警升遷之間的關聯時，委員、高院臺南分院檢察署檢察官林志峯質疑，警方常和檢方搶發破案新聞，但警方的沒有特定發言人，有時連小隊長或是派出所所長都可以發言，「層級很低」。
林志峯表示，檢方的發言人為層級較高的襄閱或主任檢察官，警方則是副分局長，最低至少應有偵查隊長，但新聞上常看到刑事案件，發言的人卻是偵查佐，或是派出所主管，層級很低。
刑事局代表回應，如果是非副分局長發言的情況，很可能是由「指定發言人」說明，而其他同仁如果要公開受訪，必須報准才能說話。
林志峯說，從事檢察官23年，現在還是會遇到警方搶發新聞，率先比檢察機關發言，都沒問過檢方。
刑事局代表解釋，若是比較敏感的案件，會事先請示檢察官是否可以發布案件，如果沒有請示就公布案情，檢察官也會交查，因此並不會刻意與檢方搶發新聞。
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