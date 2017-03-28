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好想當台灣人！25年「黑戶爸爸」印勞不想再躲了

2017-03-28  23:49

〔記者李立法／屏東報導〕48歲印尼外勞「阿福」逃逸25年，結識台灣女子「美美」共組家庭，這位沒有身分的「黑戶爸爸」，女兒已經15歲，他不願再逃避，也不想再隱瞞女兒，決定面對坦承逃逸外勞身分後可能受到的懲處，他說，真的好想當台灣人，懇求印尼及台灣政府能成全，別拆散他和妻女。

阿福說，他是印尼華僑，25年前離開馬來島隻身到屏東一家木業廠當外勞，因受不了仲介剝削，逃離工廠四處打工，他愛上台灣女子「美美」並落地生根，數度想自首，又怕被遣返或坐牢罰款，而猶豫不決，隨著女兒逐漸長大懂事，決定面對心中的恐懼。

阿福說，他的父母早在10年前過世，在印尼故鄉還有6位兄弟姊妹，卻因斷絕音訊多年，已經無法聯繫，印尼親人恐怕也以為他不在人世，他的護照在入境台灣時就被仲介收走，沒有人可以證明他的身分，身上唯一可找到的證件，是25年到屏東木業工廠工作時所發的工作證。

美美表示，因為有了家，阿福不想再躲躲藏藏，決定爭取成為台灣人，希望政府能成全她們一家三口的心願。

移民署資深專勤人員建議「阿福」應勇敢出面自首，該署會根據「阿福」記憶或僅有的證件資料清查當年入境記錄，先跨出第一步，等遇到問題再設法克服，說不定能專案處理。

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