司改會議》保護被告人權 委員：管制警局泡茶區
2017-03-28 23:10
司改國是會議第一分組28日進行第三次會議，女童「小燈泡」媽媽王婉諭（右2）、分組召集人羅秉成（左2）、副召集人林照真（左1）等人出席。（記者廖振輝攝）
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組第三次會議28日召開，討論偵查不公開問題，與會委員、內湖女童斷頭案的辯護律師黃致豪說，記者常在警局的泡茶區聊天，可能會聽到案情，律師公會全國聯合會秘書長施秉慧則說，為了保護被告人權，避免他們在泡茶區內不知跟誰說話，把事情通通講出來，應該禁止與案情不相干的人，進入泡茶區等辦公區域。
施秉慧表示，被告在警局接受偵訊前，通常坐在泡茶區等待，泡茶區常有非警職人士，但被告不知道，常常很誠懇的就把自己的事情說出去，影響偵查不公開。
施秉慧說，為什麼媒體可以跟在檢警的車後面，回到現場模擬，檢警應該禁止這種行為？像他們律師，為了保護當事人權益，面對媒體都是沒有評論。
黃致豪表示，偵查階段的訊息，很多都是記者泡茶聽到的，而檢警的辦公處所，亦常見記者身影，既然偵查不公開有法源依據，就應禁止媒體出入。
警政署刑事局代表則說，我國媒體在被害人有生命危險之虞，均有默契不會發布新聞，待案件偵破後才會報導，譬如香港富商案就是經典的例子，而面對兒少案件，媒體多也非常自律。
刑事局代表指出，警方有時需要透過媒體，適度公布詐欺車手、連續性侵犯等罪犯照片，除可供民眾指認，亦可提醒民眾注意與預防。
經過近4小時討論，與會20名委員未有人表達反對，議決劃定採訪禁制區，管制與案情無關的人進入檢警辦公區域。
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