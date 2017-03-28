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親舅最壞身教 少女吸毒還供應女同學

2017-03-28  21:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市少年隊查獲中輟生小美（化名）與同學小玉（化名）同屋吸毒，經查竟是小玉的戴姓親舅吸毒，給了外甥女最壞的身教，警方今天召開記者會呼籲家長關心子女，勿給孩子錯誤的價值觀。

警方指出，小玉和小美同一所國中就讀，開學沒多久小美就逃學，被學校通報中輟，少年隊在鳳山找到她時，小美因吸毒憔悴，經追問得知竟是小玉找朋友幫忙租屋，小玉還供毒咖啡包給小美吸食。

警方查出小玉生活在單親家庭，母女與舅舅戴男（37歲）同住，少年隊今搜索小玉和戴男房間，查獲1.49公克安毒及吸食器，戴男得知外甥女模仿他吸毒，是他給的最壞示範時，相當懊悔，他低頭不語被警方移送，2少女由少家法院責付家長管教。

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  • 吸毒舅給外甥女最壞示範，少女模仿吸毒，還供毒給女同學吸食。（記者黃良傑翻攝）

    吸毒舅給外甥女最壞示範，少女模仿吸毒，還供毒給女同學吸食。（記者黃良傑翻攝）

  • 少年隊查扣一批毒品和吸食器。（記者黃良傑翻攝）

    少年隊查扣一批毒品和吸食器。（記者黃良傑翻攝）

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