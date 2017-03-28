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停大鵬灣「假清淤」 工作平台船運私菸

雲林地檢、海巡及警方昨天在大鵬灣查到1546箱私菸。（記者陳彥廷攝）

2017-03-28  21:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這艘工作平台船不好好的運回收廢鐵，卻到外海接洽走私菸，返台擔心被查緝，竟從雲林布袋開到大鵬灣藏匿在灣域當中，但早就被海巡鎖定行蹤跟上查緝，今天共起出市值高達2300餘萬元、1546箱的私菸。

海巡署日前接獲情資，指3艘外籍商船疑似從菲律賓蘇比克灣走私香菸欲入台販售，但手法卻是透過工作平台船運送，海巡署也發現工作平台船億宏1號被拖泊到澎湖北方外海卻有不明逗留，與原本清運廢鐵回台的任務明顯扺觸，涉有重嫌。

不過平台船貨主疑似也發現風聲走漏，竟再趁隙由另艘船拖走，下落不明，海巡署會同警方及情治單位，由澎湖監控至屏東大鵬灣域，發現億宏1號竟大喇喇錨泊在大鵬灣灣域內，海巡署人員及警方前往查緝，果然在工作平台船上查獲1546箱走私香菸，將孔姓貨主、億宏1號吳姓船東及拖泊船佳郁3號船上3人依違反菸酒管理法移送偵辦。

海巡人員在億宏1號工作平台船上起出裝戴1546箱，價值2300餘萬元的走私香菸，海巡署調查，「億」號先由豐岡6號拖拉至嘉義布袋漁港，卻發現已被盯上，隨即換上佳郁3號將該船拉回屏東東港大鵬灣域，但因為工作平台船上有怪手，又放滿廢鐵當作偽裝，自認可以偽裝成清淤工作船，但仍被密切監控的各單位發現。

今天各單位人員將停泊在灣域中央的工作船拖拉至岸邊，請來怪手開挖後，從船上發現勝利、都寶及大衛3種品牌走私香菸。海洋總局偵防查緝隊副隊長吳寶農表示，接獲情資後會同警方及各單位共同查緝，一路從澎湖監控至屏東大鵬灣域，今天在密艙內發現1546箱私菸，預計市值2300餘萬元。

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  • 雲林地檢、海巡及警方昨天在大鵬灣查到1546箱私菸。（記者陳彥廷攝）

    雲林地檢、海巡及警方昨天在大鵬灣查到1546箱私菸。（記者陳彥廷攝）

  • 雲林地檢、海巡及警方昨天在大鵬灣查到1546箱私菸。（記者陳彥廷攝）

    雲林地檢、海巡及警方昨天在大鵬灣查到1546箱私菸。（記者陳彥廷攝）

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