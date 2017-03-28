| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小英拍板年改方案 月退樓地板確定32160元 大樂透、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

大肚公墓驚見男焦屍 疑自焚

2017-03-28  21:02

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大肚區第二公墓，今天中午有掃墓工人發現一具男性焦屍，已被燒得嚴重炭化，部分只剩下骨骸，屍體旁遺留一個白色汽油桶，警方根據50公尺外停放的一輛機車，查出車主為住在彰化縣田中鎮的38歲張姓男子，不排除為死者，目前正深入調查中。

警方調閱監視器，發現張男在3月21日中午，獨自騎機車到中彰交界一家加油站，拿著同樣白色汽油桶購買汽油，接著到大肚市區購買金紙後，騎機車往第二公墓方向行駛，目前研判很有可能是自焚。

張母向警方表示，一個星期前曾看到兒子拿汽油桶出門，但因為兒子比較少回家，沒有聽說過有債務糾紛或者感情問題，由於屍體已經焦黑也無法確認是不是兒子。

警方調查，張男從事板模工，曾經住過大肚，有過一次婚姻紀錄，目前為離婚；目前不能確認是張男，也不排除其他可能性，已報請檢察官相驗，將採集DNA比對身分。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 大肚第二公墓發現男性焦屍，旁邊還有汽油桶。（記者何宗翰翻攝）

    大肚第二公墓發現男性焦屍，旁邊還有汽油桶。（記者何宗翰翻攝）

  • 陳屍處附近的機車為彰化一名張姓男子所有。（記者何宗翰翻攝）

    陳屍處附近的機車為彰化一名張姓男子所有。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公墓 自焚
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：大肚公墓驚見男焦屍 疑自焚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.