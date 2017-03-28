大肚公墓驚見男焦屍 疑自焚
2017-03-28 21:02
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〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大肚區第二公墓，今天中午有掃墓工人發現一具男性焦屍，已被燒得嚴重炭化，部分只剩下骨骸，屍體旁遺留一個白色汽油桶，警方根據50公尺外停放的一輛機車，查出車主為住在彰化縣田中鎮的38歲張姓男子，不排除為死者，目前正深入調查中。
警方調閱監視器，發現張男在3月21日中午，獨自騎機車到中彰交界一家加油站，拿著同樣白色汽油桶購買汽油，接著到大肚市區購買金紙後，騎機車往第二公墓方向行駛，目前研判很有可能是自焚。
張母向警方表示，一個星期前曾看到兒子拿汽油桶出門，但因為兒子比較少回家，沒有聽說過有債務糾紛或者感情問題，由於屍體已經焦黑也無法確認是不是兒子。
警方調查，張男從事板模工，曾經住過大肚，有過一次婚姻紀錄，目前為離婚；目前不能確認是張男，也不排除其他可能性，已報請檢察官相驗，將採集DNA比對身分。
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