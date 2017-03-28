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基隆殺妻早餐店老闆出院 遭檢警聲押獲准

2017-03-28  20:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街一家早餐店劉姓老闆持刀砍妻女多刀再自刎案。基隆地檢署在他出院後，依重罪，有逃亡之虞向法院聲請羈押他獲准。

檢警調查，劉住院期間，出院後，面對檢警追問行兇動機，都稱自己案發時，精神狀況不好，情緒突然失控，才憤而殺妻、女。

基隆市警四分局家防官在劉住院期間，趕快替劉妻聲請緊急保護令獲准。保護令命劉不得靠近劉家，且要遠離100公尺。

劉今天下午出院後，檢警以劉所犯的殺人未遂為重罪，以有逃亡之虞向法院聲請羈押，法院晚間6時許裁准。

劉男3月27日早上6時許，突然持麵包刀殺妻子頸部一刀，大女兒見狀護母，也遭劉朝右臉砍一刀、頸部、雙手也各有一處刀傷。劉砍殺太太與大女兒後，再持刀自刎。劉男與大女兒經手術縫合後，已無大礙，劉妻經長庚醫院急救後也已脫離險境。

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  • 基隆市樂利三街早餐店老闆今天下午出院遭檢方聲押獲准。（記者林嘉東攝）

    基隆市樂利三街早餐店老闆今天下午出院遭檢方聲押獲准。（記者林嘉東攝）

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