三餐不繼鴛鴦盜搶計程車被逮 高院減刑：其情可憫

三餐不繼的黃男夥同陳姓女友搶計程車失風被逮，一審給予減刑輕判，高等法院認定其犯行「其情可憫」，昨再度給予減刑，輕判為黃男為2年、陳女1年10月徒刑；可上訴。（記者楊國文攝）

2017-03-28 21:07

〔記者楊國文／台北報導〕三餐不繼的23歲男子黃宏鈞，與大他10歲的女友陳曉玲，去年凌晨臨時起意強盜計程車運將，強盜計劃竟是黃男途中利用手機打字給陳女看，表明要搶計程車，由他先勒住司機，要她搶鑰匙，不料李姓運將奮力抵抗，黃男2人失風被逮，一審認為2人犯罪輕微給予減刑，高等法院認為，這對鴛鴦盜犯案是因在外流浪，身無分文，已達「其情可憫」，昨再將黃男、陳女分別減刑為2年、1年10月；可上訴。

此案還發生一件小插曲，讓承審的高院合議庭感動不已，原來是黃男被捕後遭羈押，打算一人攬下所有刑責，但一審法官查出陳女雖然是臨時加入，卻是不折不扣的共犯身分，也讓法院人員對兩人情愛之深為之動容。

去年9月10日凌晨2時30分，身無分文的黃男和陳女在新北市三重區街上遊盪，黃男心生貪念，欲強盜小黃運將財物度日，隨手招來、搭上李姓運將的計程車。

陳女起初不知道黃男要搶司機，看到他手機打字說「我真的沒錢，又餓昏頭，我決定搶計程車司機，我架住他，你去拔鑰匙。」陳女看著黃男哀求眼神，終於點頭答應。

凌晨3時許，黃男一把從後方勒住李姓運將脖子，另一手摀住司機嘴巴，陳女則從副駕駛座後方想要搶鑰匙，遭李男拿起身旁的保溫瓶反擊，黃男見狀拉著陳女要逃跑，並拿出鐵製的工具尺揮舞防止李男追趕，2人攜手往山區逃走。李男報案後，警方循線逮捕黃男2人。

一審時黃男辯稱，事發前2人找不到工作，露宿街頭，迫於生活壓力才犯案，但法官認定，黃男強盜時拿著鐵尺作案未遂，仍屬觸犯「攜帶兇器加重強盜未遂罪」的重罪，但考量黃男自小即由養母撫養，案發前黃男2人三餐不繼，是為了求得溫飽才強盜犯案，且是臨時起意，加上李姓運將也替他們求情，因此法官給予黃男、陳女2人減刑各為3年8月、3年7月徒刑。

高等法院審理認為，黃男、陳女強盜犯行屬未遂，且作案動機是一同在外流浪，因身無分文致肌腸轆轆，其情可憫，因此再依刑法第59條給予減刑，昨將黃男、陳女分別減刑為2年、1年10月。