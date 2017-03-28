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光寶科少東找保母 罵仲介「STUPID」遭起訴

2017-03-28  20:29

〔記者錢利忠／台北報導〕光寶科技公司宋姓少東，前年為了找保母與劉姓仲介起口角，被控在社區閱覽室辱罵劉男「你他X的真是STUPID」，吃上公然侮辱官司；宋男原獲不起訴，但此案經高檢署發回再議，台北地檢署認為，宋男涉嫌在其他人能自由進出的閱覽室罵劉男，今天改將他起訴。

事發後宋男反控劉男向東森新聞投訴，使東森新聞報導並下標「豪門保母難為？！控光寶二代欠薪」等標題，控告劉男妨害名譽；檢方認為，劉男投訴內容並非毫無根據，屬出於個人主觀價值判斷的意見表達，且他僅是受訪，無法決定標題，所以將劉男不起訴。

檢方調查，前年3月22日，宋男與劉男在社區閱覽室為了找保母一事起口角，宋男當眾對劉男說：「你他X的真是STUPID」、「你他X的像他X的傻X」等內容，對話過程全被錄音。

宋男應訊時否認罵劉男，指他當時認為劉男仲介保母收取的費用，遠超過所能提供的服務，才會與對方溝通；檢方勘查錄音檔案後，認為宋男在其他人可以自由進出的閱覽室中，多次對劉男說出不雅字眼，所以將他起訴。

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  • 示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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