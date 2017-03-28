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4警壓制不服取締騎士 路過民眾看傻眼

2017-03-28  20:16

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重重陽自強路口今晚近7時許聚集大批員警，壓制一名機車騎士，引起騷動，據直擊民眾表示，該名騎士體型壯碩，疑因未兩段式左轉，遭警員攔下，卻不斷對警員咆哮，隨後便有大批支援警力趕抵，約4、5名警察將騎士壓制在地，反銬帶回警局偵辦。

警方表示，該名騎士因不服取締，朝開單警員咆哮，依妨害公務將他逮捕，目前仍在釐清案情，訊後將依法送辦。

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  • 新北市三重重陽自強路口今晚聚集大批警力，民眾直擊4名警察壓制機車騎士。（民眾提供）

    新北市三重重陽自強路口今晚聚集大批警力，民眾直擊4名警察壓制機車騎士。（民眾提供）

  • 新北市三重重陽自強路口今晚聚集大批警力，民眾直擊4名警察壓制機車騎士。（記者王宣晴攝）

    新北市三重重陽自強路口今晚聚集大批警力，民眾直擊4名警察壓制機車騎士。（記者王宣晴攝）

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相關關鍵字： 妨害公務 機車騎士 民眾 警察
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