4警壓制不服取締騎士 路過民眾看傻眼

2017-03-28 20:16

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重重陽自強路口今晚近7時許聚集大批員警，壓制一名機車騎士，引起騷動，據直擊民眾表示，該名騎士體型壯碩，疑因未兩段式左轉，遭警員攔下，卻不斷對警員咆哮，隨後便有大批支援警力趕抵，約4、5名警察將騎士壓制在地，反銬帶回警局偵辦。

警方表示，該名騎士因不服取締，朝開單警員咆哮，依妨害公務將他逮捕，目前仍在釐清案情，訊後將依法送辦。