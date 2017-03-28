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司改會議》委員發言未控管 會議膨脹近4小時

2017-03-28  19:49

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組28日召開第3次會議，召集人、法律扶助基金會董事長羅秉成未控管各委員發言時間，出現各言爾志情形，其中一位委員、律師公會全國聯合會秘書長施秉慧更有一段長達9分鐘的發言，導致會議時間從原本的2小時膨脹近4小時，只議決1案。

其他4個分組召集人，多請委員把發言時間限制在3分鐘，相較之下，第一分組委員發言較自由，侃侃而談，反倒是提出檢討案的法務部與警政署高度自律，報告時間與內容得宜，未過度佔據會議時間。

由於會議延宕，最後只議決1案，即落實偵查不公開、檢警升遷應考量被告人權保障、劃定採訪禁制區等3項子議題。

列席的通訊傳播委員會（NCC）則枯坐近4小時，仍未有機會上台，最後羅秉成裁定，4月8日增開會議討論。

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  • 司法改革國是會議第一分組28日召開第3次會議。（資料照，記者廖振輝攝）

    司法改革國是會議第一分組28日召開第3次會議。（資料照，記者廖振輝攝）

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