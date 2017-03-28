燈一照碗就變色 楊金本獨創陶瓷釉色

2017-03-28 18:40

〔記者張安蕎／新北報導〕藝術家楊金本研究陶瓷天目釉多年，投入百萬資金，燒過上千片的試片，研發出多種獨家釉色，塗在陶碗上，經過光線照射後，會顯現豐富的色彩，令人驚艷，「曜變釉與器的交織－楊金本陶藝個展」共有35組件作品，即日起至4月23日止在鶯歌陶瓷博物館展出。

楊金本國中就讀陶藝科，曾異想天開地把土坯帶回家用瓦斯爐燒製，不可免地發生爆炸，雖然失敗，卻意外炸出他對陶藝愛的火花，一燒就是數十年，在「台灣景德鎮」鶯歌鑽研陶藝，茶壺燒製上頗有心得後，轉戰陶藝界公認最難的技術之一天目釉，投入超過300萬元研發出多款釉色。

此次展覽分「曜變天目」與「拋光器」系列，他將陶碗圈足加高，並設計鏤空狀，不僅可當展示檯，同時防燙，兼具實用及美觀，有的作品還加入複合媒材，表現出陶藝的多元可塑性。

楊金本說：「這次在陶博館展出的作品已全數被收藏家訂走，推薦喜歡天目釉的人來欣賞時，可開啟手機的手電筒功能，照照看天目釉的變化多端。」