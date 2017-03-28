慘！老婦人穿越馬路 被大貨車輾斃

2017-03-28 19:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區中正路、美國路口，今天上午7時40分發生一件行人被撞死的車禍意外，由林姓男子駕駛的大貨車從龍潭區中正路往大溪方向行駛，行經中正路與美國路口等紅綠燈時，76歲江姓老婦從中正路右側，過綠燈穿越馬路，不幸被大貨車輾壓，頭部受重創腦漿外溢當場死亡，肇事原因另由檢警相驗調查中。

警方調查，大貨車車身高有視覺死角，林姓駕駛沒有看到車前還有行人正要過馬路，依綠燈號誌往前行駛時輾壓老婦，直覺壓到異物停車查看才知發生事故；消防救護人員獲報趕抵到場，江婦已無生命跡象。林姓駕駛經現場酒測值為零。