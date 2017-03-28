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專案報告一和二幾乎一致 柯控馬教唆洩密證據不足

2017-03-28  21:18

〔記者楊國文／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密等案，台北地院認定，前檢察總長黃世銘102年8月31日深夜主動求見交付給馬的「專案報告一」資料，和黃接獲指示，隔天赴馬官邸提供的「專案報告二」，內容幾乎一樣，僅多出兩通不算秘密的監聽電話紀錄，加上無法證明馬有指示黃提供通聯、監聽紀錄，因此今判馬無罪。

台北地院勘驗前檢察總長黃世銘連續兩天交付給前總統馬英九的「專案報告一」、「專案報告二」資料，發現「專案報告二」只有多出「各方通話時間內容」一項，細究除了柯建銘和蔡世祺及曾勇夫連絡的兩通電話外，其餘兩份報告內容均相同，且又認定這兩通電話乃律師告知柯，稱全民電通更一審案已經確定，沒有上訴等消息，及柯建銘打電話給曾勇夫，均不算秘密，認定柯指述馬教唆黃洩密，證據不足。

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