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酒後縱火、擋消防車 警要搜身竟自己全身脫光

2017-03-28  20:55

〔記者王捷／台南報導〕梁姓男子貪杯，喝醉後卻管不住自己，今日凌晨0時許，又因為喝酒後不高興，到遊藝場後方點火燒雜物洩憤，消防車來還以肉身擋車，梁男被逮後，警方向他說要搜身，沒想到梁男卻脫到一絲不掛，口袋還掏出一罐啤酒，警方問他縱火難道不怕爆炸，沒想到梁男卻回說，他有在控制，最後警方依公共危險罪嫌移送法辦。

40多歲的梁男有詐欺、竊盜前科，去年曾在安南區一帶製造假車禍，想藉此拿和解金，不過被警方依詐欺罪嫌移送；但梁男出獄後依然戒不了酒，喝醉後惹事生非，上個星期才在安南區一間宮廟竊取價值300元的金龜，卻因為沒錢喝酒向警方借錢自投羅網，沒想到這次喝酒後又發酒瘋，放火燒雜物。

警方指出，梁男前陣子才出獄，住在鹽水溪橋下，雖然有在打零工賺錢，不過梁男今朝有酒今朝醉，每次喝醉都會發酒瘋，造成民眾、警方困擾。

今日凌晨，梁男在遊藝場縱火後，還阻擋消防車救火，不過最後警方架開，梁男被逮回後，警方要搜身，沒想到梁男卻全身脫個精光，要警方好好檢查，警方問他身上有沒有危險物品時，梁男還從口袋裡掏出一罐啤酒，最後倒在沙發上睡著，昨日警方訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 梁姓男子因喝醉後不滿縱火，被帶回警所後，卻脫精光讓警方檢查。（記者王捷翻攝）

    梁姓男子因喝醉後不滿縱火，被帶回警所後，卻脫精光讓警方檢查。（記者王捷翻攝）

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