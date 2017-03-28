嘉義警破毒品工廠 「浴鹽」恐已流向PUB、夜店

2017-03-28 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣中埔鄉和美村今天查獲一間隱藏在民宅的三級毒品混裝工廠，當場查扣K他命79公克、以「浴鹽」混合毒咖啡1287公克、混合毒咖啡半成品3520公克及工具一批等。偵訊後將侯姓主嫌等6人依販賣毒品罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

海巡署日前接獲此次線報，聯合嘉義市警局刑警大隊與嘉義縣中埔分局三路兵馬進擊以住宅為掩護的毒品工廠。該工廠將毒品「浴鹽」（Bath Salts），偽裝成三合一製成咖啡包與感冒膠囊。由侯姓主嫌混裝，再由其成員銷往嘉義縣市的PUB、夜店、越南店或派對場合。

警方表示，販毒者為躲避警方查緝，會將毒品與其他產品包裝成，諸如三合一咖啡包等平凡物事，再販售。警方也在此呼籲，不要輕易飲用來路不明的飲料，以免沾染毒品。

毒品「浴鹽」（Bath Salts）是一種中樞神經興奮劑，吸食後容易產生幻覺、躁動、心悸等恐慌症，吸食者容易引發自殺或暴力攻擊行為，會有四肢麻木、肌肉僵硬的現象，再加上盛傳吸食後會啃人臉，也有人稱毒品「浴鹽」為「殭屍浴鹽」。毒品「浴鹽」的化學結構與搖頭丸（MDMA） 類似，施用方式以吸食為主，外形多以結晶狀呈現，因與市售浴鹽類似而得名。

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