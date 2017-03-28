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首座綠能監獄 屏監太陽能發電系統30日正式啟用

2017-03-28  18:24

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄響應政府綠能政策，利用舍房屋頂打造太陽能電板，發揮降溫及發電功能，3月30日正式啟用，法務部將藉由全台首座綠能監獄以宣達政府新再生能源政策。

屏監表示，大陽能電板設置面積為1萬205平方公尺，裝置容量1767KWP，平均年發電量193萬度，以每個家庭平均每月用電303度計算，共可供530戶每年使用的度數。

屏監指出，該監收容人接受系統廠商雇用及教育訓練，於施工期間從事鋼構排放、組立及太陽能板架設，未來維護營運也將由收容人清洗太陽能板，可提供收容人勞作金收入及習得一技之長，為重返社會時多一項謀生技能。

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  • 屏東監獄響應政府綠能政策，利用舍房屋頂打造太陽能電板，發揮降溫及發電功能，3月30日將正式啟用。（圖：屏監提供）

    屏東監獄響應政府綠能政策，利用舍房屋頂打造太陽能電板，發揮降溫及發電功能，3月30日將正式啟用。（圖：屏監提供）

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