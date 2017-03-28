新北河濱高灘地防治安死角 89支監視器連線警局

2017-03-28 18:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市河濱公園面積遼闊，市府從105年底建置啟用第1批、50具數位式雲端監視器，日前再完成第2批、39具，預計年底時總數將達到150具，水利局高灘地工程管理處科長陳正琦表示，監視系統已於年初與警局系統整合，希望減少治安死角。

陳正琦指出，系統採雲端數位儲存，由於部分監視器位於淡水河口，如淡水、八里地區，鏡頭容易受海風影響附著鹽霧，雖然合約規定每3個月定期保養一次，實際鏡頭保養常常1個月就要進行好幾次。

由於高灘地有許多堤外道路，上下班車流大，陳正琦指出，監視器的設置可用於萬一發生車禍事故，有助於警方釐清肇事責任，甚至於許多民眾利用上班時間，攜出家裡的垃圾亂丟，造成髒亂熱點，在設置監視器後，也有了嚇阻效果，環境明顯改善。

此外，新增在二重疏洪道出口堰及微風運河、成蘆橋上方的監視器，除了治安及環境管理功能，也能觀察高灘地水位變化，及時監視水情，不像以往需由管理人員到現場才能了解水情變化，不僅節省了時效，還可以快速採取必要的警示措施。