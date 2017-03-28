| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空污全台淪陷！ 21縣市AQI一片橘紅
 首頁 > 社會

新北河濱高灘地防治安死角 89支監視器連線警局

2017-03-28  18:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市河濱公園面積遼闊，市府從105年底建置啟用第1批、50具數位式雲端監視器，日前再完成第2批、39具，預計年底時總數將達到150具，水利局高灘地工程管理處科長陳正琦表示，監視系統已於年初與警局系統整合，希望減少治安死角。

陳正琦指出，系統採雲端數位儲存，由於部分監視器位於淡水河口，如淡水、八里地區，鏡頭容易受海風影響附著鹽霧，雖然合約規定每3個月定期保養一次，實際鏡頭保養常常1個月就要進行好幾次。

由於高灘地有許多堤外道路，上下班車流大，陳正琦指出，監視器的設置可用於萬一發生車禍事故，有助於警方釐清肇事責任，甚至於許多民眾利用上班時間，攜出家裡的垃圾亂丟，造成髒亂熱點，在設置監視器後，也有了嚇阻效果，環境明顯改善。

此外，新增在二重疏洪道出口堰及微風運河、成蘆橋上方的監視器，除了治安及環境管理功能，也能觀察高灘地水位變化，及時監視水情，不像以往需由管理人員到現場才能了解水情變化，不僅節省了時效，還可以快速採取必要的警示措施。

廣告
  • 新北市河濱高灘地增設監視器，除了治安及環境管理功能，部分地區也能監視水情。（新北市高灘地工程管理處提供）

    新北市河濱高灘地增設監視器，除了治安及環境管理功能，部分地區也能監視水情。（新北市高灘地工程管理處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 河濱公園 河濱高灘地 監視器
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：新北河濱高灘地防治安死角 89支監視器連線警局


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.