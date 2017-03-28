馬英九無罪 法院：黃世銘犯罪，不等於馬教唆黃犯罪

2017-03-28 18:08

〔記者張文川／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆前檢察總長洩密，台北地院今判無罪，判決指出，黃世銘9月1日中午第二度赴總統官邸報告並交付「專案報告二」，高院雖已判黃世銘此部分犯行有罪定讞，但北院合議庭審理後認定，「黃世銘犯罪，不等於馬英九教唆黃世銘犯罪」，不論馬英九身分多特殊、案件多敏感，法院仍應嚴守無罪推定原則，要求自訴人柯建銘負起舉證責任，若無法證明到毫無合理懷疑的程度，法院自然應判馬無罪。

合議庭特逐字比對黃世銘分別於8月31日晚間、9月1日中午，交付給馬英九的「專案報告一」、「專案報告二」，認定報告二除了形式上新增「各方通話時間內容」表格，其餘只修改錯字、贅字，調整補充一些無關秘密、個資的文字，而「各方通話時間內容」表，在「報告一」中也已有文字敘述，「報告二」只是將文字表格化而已；唯一增加的是「報告一」中提到兩通電話，時間只概述上午、下午，「報告二」則是改為具體的10時39分、17時13分，此部分是合議庭認定確屬新增的「應秘密事項」。

合議庭認為，黃世銘透過「報告一」洩漏的秘密事項，由於「已對同一人洩漏的秘密，對該人即不是秘密」，因此馬對於專案報告一中已有的資訊，已無教唆黃再次向馬洩漏的可能性。

至於新增的2個明確時間點，合議庭認為只能證明黃世銘洩密，但柯對於「馬教唆黃」的舉證不足，9月1日凌晨0時5分以馬英九門號打給黃世銘的88秒通話，無論是馬親自講電話，還是馬的隨行秘書林有振轉達，都無法「直接且充分」證明馬交代黃世銘中午要問「哪些人有監聽譯文、哪些人沒有監聽譯文而只有通聯紀錄」，更沒有證據證明馬在電話中有交代黃提出監聽或個資的書面資料。

合議庭認定，何況這88秒通話，缺乏錄音紀錄之類的鐵證，無法排除黃世銘是自行研判而增加資訊，無從建構「馬教唆黃犯罪」為唯一的事實版本，「事證有疑，利歸被告」，因此認定馬教唆黃洩密的證據不足，判馬無罪。

至於9月11日馬在國民黨中央考紀會開會前，開記者會指責柯建銘請托王金平關說法案件，被柯控告誹謗罪方面，合議庭認定，此前特偵組已開記者會並發布新聞稿，進行同樣的指責，馬英九有相當的根據來確信有關說，無法證明馬有誹謗的故意，馬是基於善意而適當評論可受公評之事，因此也判無罪。