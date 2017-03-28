不滿夾娃娃機吃錢 男唆使友人砸機偷走藍芽喇叭
2017-03-28 17:21
〔記者歐素美／台中報導〕夾娃娃機夾不到，乾脆唆使友人砸機洩憤，並偷走夾娃娃機內的5個藍芽喇叭！20歲的張姓男子及張姓、鄭姓友人3人，遭警方依竊盜罪函送法辦。
家住台中市豐原區的張俊益（20歲），不滿多次到神岡區豐洲路某遊藝場夾娃娃機，卻都夾不到、被吃錢，竟找來1支大鐵槌及友人張翼德（21歲）、鄭嘉駒（27歲），要2人前往砸毀夾娃娃機，並將裡面的藍牙喇叭帶回來。
警方表示，本月凌晨4點多，張翼德騎著祖母名下的機車載鄭嘉駒抵達遊藝場後，張男即持大鐵槌敲破夾娃娃機的玻璃，鄭男隨即將裡面的5台藍牙喇叭取出放進袋子內，2人騎機車逃逸，犯案過程僅短短30餘秒，全部被監視器清楚拍下。
警方獲報進行調查，發現張男用塑膠袋遮住車牌，但法網恢恢，被遮住車牌的塑膠袋一度飛起，車牌清楚可見，警方以車追人，24小時內即找到張翼德、共犯鄭嘉駒及教唆的主嫌張俊益等3人。
張俊益在警訊時坦承因不滿被娃娃機吃錢，才叫唆張翼德、鄭嘉駒砸毀娃娃機並偷走藍牙喇叭，張翼德與鄭嘉駒也供稱是受張俊益指使才行竊，警方訊後依竊盜罪嫌將3人函送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮謝金燕互道「對不起」 父女發共同聲明病房大團圓
- 豬哥亮驚傳病危？經紀人指尚未證實
- 自由廣場》兩岸協議不應馬規蔡隨
- 大陸冷氣團31日南下 吳德榮：下週一低溫下探11度
- 泰國偶遇余文樂 身旁女伴不是王棠云
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 總統感謝史瓦濟蘭為台發聲
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 印尼森林驚見神秘人類？矮小禿頭狂奔比機車快
- 就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍
- 中市西屯公所 今年目標輔導11個社區發掘特色
- 義大利港口驚見箱屍 亞裔女子被塞進行李箱
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 英業達去年匯損高達19.27億元
- 中職》艾迪頓轉戰韓職 楊培宏：樂天給的年薪是中信的數倍
- 搶飯碗！虛擬偶像進軍Youtube 顏值不高就註定輸給二次元嗎？
- 介壽國小柔道隊 男女團體雙冠
- 愛黛兒滿嘴髒話 4歲兒被帶壞竟譙老媽XXX
- 台東國軍福利站「童趣High翻天」 贈好福送好康
- 45家飯店、餐廳 獲清真認證
- 鯉魚潭附近擬建殯儀館 埔里民眾舉白布條抗議
- 郭富城爆婚訊 舊愛鍾麗緹嚷嚷快生子
- 報復薩德？ 南韓外交部遭到中國網路攻擊
- 羅志祥夏威夷訂終身？經紀公司回應了
- 林心如恢復魔鬼身材 辣媽早春時尚美翻
- 6頭牛闖鐵道被撞死 飼主臉都綠了
- 自由廣場》他把妹 我被操 很不公平
- 曾被封最愚蠢銀行 德銀行險又錯匯50億歐元
- 人生逆轉勝！他曾車禍重傷 如今拿下射擊冠軍
- 台鐵也推新南向 9車站新增兩種外語服務
- 春甲》鐵腕高校生連16場完投 3戰475球闖隊史最佳績
- 呂秀蓮批泰國... 柯文哲：相罵沒好話
- 女星趕進度！認愛半年今宣布結婚喜訊
- 毛骨悚然… 網友買骨董鈴鐺 撬開竟是詭異臼齒
- 管碧玲力爭下 高鐵大學生週日優惠車次增3班
- 啟動跳島計畫 「非常廟」連結島嶼鄰國
- 〈旅遊的滋味〉彩色潟湖與紅鶴
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 終結連10升 2月房貸月減31億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿夾娃娃機吃錢 男唆使友人砸機偷走藍芽喇叭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分