| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣麥當勞易主 51億元賣給仰德集團二少李昌霖
 首頁 > 社會

不滿夾娃娃機吃錢 男唆使友人砸機偷走藍芽喇叭

2017-03-28  17:21

〔記者歐素美／台中報導〕夾娃娃機夾不到，乾脆唆使友人砸機洩憤，並偷走夾娃娃機內的5個藍芽喇叭！20歲的張姓男子及張姓、鄭姓友人3人，遭警方依竊盜罪函送法辦。

家住台中市豐原區的張俊益（20歲），不滿多次到神岡區豐洲路某遊藝場夾娃娃機，卻都夾不到、被吃錢，竟找來1支大鐵槌及友人張翼德（21歲）、鄭嘉駒（27歲），要2人前往砸毀夾娃娃機，並將裡面的藍牙喇叭帶回來。

警方表示，本月凌晨4點多，張翼德騎著祖母名下的機車載鄭嘉駒抵達遊藝場後，張男即持大鐵槌敲破夾娃娃機的玻璃，鄭男隨即將裡面的5台藍牙喇叭取出放進袋子內，2人騎機車逃逸，犯案過程僅短短30餘秒，全部被監視器清楚拍下。

警方獲報進行調查，發現張男用塑膠袋遮住車牌，但法網恢恢，被遮住車牌的塑膠袋一度飛起，車牌清楚可見，警方以車追人，24小時內即找到張翼德、共犯鄭嘉駒及教唆的主嫌張俊益等3人。

張俊益在警訊時坦承因不滿被娃娃機吃錢，才叫唆張翼德、鄭嘉駒砸毀娃娃機並偷走藍牙喇叭，張翼德與鄭嘉駒也供稱是受張俊益指使才行竊，警方訊後依竊盜罪嫌將3人函送法辦。

廣告
  • 張嫌等3人砸毀夾娃娃機後竊取的藍芽喇叭等贓物。（記者歐素美翻攝）

    張嫌等3人砸毀夾娃娃機後竊取的藍芽喇叭等贓物。（記者歐素美翻攝）

  • 唆使友人砸毀夾娃娃機的張俊益。（記者歐素美翻攝）

    唆使友人砸毀夾娃娃機的張俊益。（記者歐素美翻攝）

  • 動手砸夾娃娃機的張翼德。（記者歐素美翻攝）

    動手砸夾娃娃機的張翼德。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吃錢 夾娃娃機 竊盜罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：不滿夾娃娃機吃錢 男唆使友人砸機偷走藍芽喇叭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.