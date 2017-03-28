不滿夾娃娃機吃錢 男唆使友人砸機偷走藍芽喇叭

2017-03-28 17:21

〔記者歐素美／台中報導〕夾娃娃機夾不到，乾脆唆使友人砸機洩憤，並偷走夾娃娃機內的5個藍芽喇叭！20歲的張姓男子及張姓、鄭姓友人3人，遭警方依竊盜罪函送法辦。

家住台中市豐原區的張俊益（20歲），不滿多次到神岡區豐洲路某遊藝場夾娃娃機，卻都夾不到、被吃錢，竟找來1支大鐵槌及友人張翼德（21歲）、鄭嘉駒（27歲），要2人前往砸毀夾娃娃機，並將裡面的藍牙喇叭帶回來。

警方表示，本月凌晨4點多，張翼德騎著祖母名下的機車載鄭嘉駒抵達遊藝場後，張男即持大鐵槌敲破夾娃娃機的玻璃，鄭男隨即將裡面的5台藍牙喇叭取出放進袋子內，2人騎機車逃逸，犯案過程僅短短30餘秒，全部被監視器清楚拍下。

警方獲報進行調查，發現張男用塑膠袋遮住車牌，但法網恢恢，被遮住車牌的塑膠袋一度飛起，車牌清楚可見，警方以車追人，24小時內即找到張翼德、共犯鄭嘉駒及教唆的主嫌張俊益等3人。

張俊益在警訊時坦承因不滿被娃娃機吃錢，才叫唆張翼德、鄭嘉駒砸毀娃娃機並偷走藍牙喇叭，張翼德與鄭嘉駒也供稱是受張俊益指使才行竊，警方訊後依竊盜罪嫌將3人函送法辦。