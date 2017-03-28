老翁深夜大街淋雨 警按門鈴還以為惡作劇…

2017-03-28 17:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山二分局興隆派出所警員張勇志及游凱宇，凌晨巡邏行經辛亥路時，發現一名老翁孤伶伶的站在街頭，當時下著滂沱大雨，兩員上前關心發現老先生疑有失智症狀，怎麼詢問都不回答，僅口中不斷喃喃自語「下大雨要回家啊！不然兒子又要念我了...」

老先生一下子無法說出家裡住址，眼見雨勢越來越大，兩警先攙扶老翁上車載回派出所，並拿熱水給他暖身，還協助擦拭衣物上的雨水。

後來查出身分，發現老翁已高齡95歲，確認身體無恙後，立即駕車載他回家，當兩警大清早前往老先生家按門鈴時，他兒子還以為有人亂按電鈴惡作劇，開門後見到警察陪伴著老父親時嚇了一大跳，這才知老父親竟在凌晨大雨中獨自出門散步。

老翁家屬非常感謝警方熱心協助照顧；警方呼籲，家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋放小紙條，寫上相關聯繫方式，當警方發現走失長者，可在第一時間確認身分通知家屬。