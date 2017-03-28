329退休警消上街反年改 內政部籲和平理性
〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣警消聯盟號召退休警察、消防人員明日「遍地開花」抗議年金改革。內政部呼籲「以和平理性表達訴求，希望參與人員平安回家」，並表示部長葉俊榮明日將接見陳情代表，對於相關訴求，警政署已提出多項訴求，將轉考試院、銓敘部爭取權益。
內政部發布新聞稿，呼籲退休警察消防等人員參加集會遊行活動，以和平理性表達訴求，也希望參與人員平安回家，對於退休警、消表達的意見，向來予以尊重、並無任何限制，部長葉俊榮明日將接見退休警、銷等陳情代表，傾聽大家的意見及建議。
內政部接著表示，警政署、消防署代表余去年10月之年金改革會議中，建議審酌警、消人員執勤之高風險、高暴力及高衝突特殊性，另案予以考量，而也有年改分區會議及國是會議全國大會，也有派警、消代表並充分表達意見。
內政部指出，為加強內部溝通，警政署先後召開「研商警察人員退休制度會議」及「年金改革方案（草案）說明會」，匯集各單位改革意見如下列七項訴求，將陳報內政部轉考試院及銓敘部爭取權益：
一、 維持以退休生效日當月本（年功）俸作為退休金計算基準；如須改為均俸作為退休金計算基準，以最後在職往前「5年平均俸額」為原則。
二、 警察人員月退休金之所得替代率上限90%且依任職年資高低規劃。
三、 因公傷殘命令退休人員月退休金加發5%至10%。
四、 84年6月30日前退休人員優惠存款均予維持。
五、 月撫慰金給付標準維持為月退休金之1/2；如改為月退休金之1/3，則需有最低保障；危勞職務配偶支領月撫慰金起支年齡應另外規劃；另身心障礙之成年子女及遺族維持現行得擇領月撫慰金規定。
六、 降低警察危勞人員月退休金起支年齡為50歲，或增訂任職30年以上者，得請領全額月退休金。
七、 警察人員減額月退休金之減額比例應予減半（每提前1年，扣減2%）。
對於明日的集會遊行，內政部強調警方將秉持依法行政原則，「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」，呼籲參與集會遊行能以和平理性方式表達訴求，與訴求無關的團體藉機滋擾或以暴力破壞秩序，警方將嚴正執法，依法究辦，盼參與人員都能夠平安回家。
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