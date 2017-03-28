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高雄農田水利會長補選 查獲首宗賄選案

2017-03-28  17:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄農田水利會會長補選，橋頭地檢署查獲首宗賄選案，薛姓樁腳以1000元涉嫌行賄會員，訊後5萬元交保候傳，史姓及蔡姓會員予以請回。

高雄農田水利會會長補選，將在四月一日投票改選，橋檢接獲疑似有現金買票賄選情資，指派主任檢察官王柏敦率同檢察官陳靜宜組成專案團隊，指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組偵辦。於今（28）日傳喚薛姓樁腳及史姓、蔡姓會員到案，經檢察官訊問後，史姓會員坦承收到薛姓樁腳交付之賄款1000元，並當庭繳回不法所得。

檢察官以薛姓樁腳涉犯農田水利會組織通則第38條之1第1項第2款投票行賄罪、史姓及蔡姓會員涉犯同條項第1款投票收賄罪嫌重大，命行賄之薛姓樁腳以5萬元交保候傳，史姓及蔡姓會員予以請回。

全案現由檢察官深入追查中，並向上追查上源及賄款來源，進一步擴大偵辦。

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  • 高雄農田水利會會長補選檢方查獲樁腳以千元賄選。圖為示意圖。（記者蔡清華攝）

    高雄農田水利會會長補選檢方查獲樁腳以千元賄選。圖為示意圖。（記者蔡清華攝）

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