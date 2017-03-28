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榮星花園地下停車場車道 小黃翻覆司機送醫

計程車翻覆在榮星花園地下停車場車道。（記者劉慶侯翻攝）

2017-03-28  18:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日下午4時12分左右，一輛計程車行經台北市榮星花園時，小黃運將疑因身體不適病發，或道路狀況不熟，結果駛入地下停車場車道時意外翻車，輛車頭上腳下翻覆，計程車司機經救護人員救出，但意識不清，現送往馬偕醫院急救中。

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  • 救護人員將小黃司機抬上擔架送醫。（記者劉慶侯翻攝）

    救護人員將小黃司機抬上擔架送醫。（記者劉慶侯翻攝）

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