兒子替人作保欠80萬 「不交錢就處裡掉！」

2017-03-28 16:54

〔記者王冠仁／台北報導〕保七總隊第一大隊主管陳俊雄、副主管林朝青、警員陳昱呈，日前在台灣銀行嘉義分行執勤時，發現一名70歲李姓婦人，趕在銀行關門前跑進櫃台，向行員說要提領80萬元。她當時還拿著手機講電話，直嚷著「是是是、好好好」。員警發現有異，上前關切。

李女告訴警方，「這個是要救兒子的！」她聲稱在家中接到「林姓黑道老大」的電話，對方說她兒子替人作保欠了80萬元，兒子現在在他手上，「不交錢就處理掉！」李女頭一次接到詐騙電話，嚇得照辦。

警方研判她是遇上「媽媽救我」的老梗詐騙，提醒她先向兒子求證確認，她才恍然大悟打電話給兒子，發現兒子「整組好好」在公司上班。李女最後不斷感謝警方替她保住這80萬老本，警方也著手將相關事證蒐集完全，以利追查幕後詐騙集團。