吸食器沒洗乾淨還帶上路 毒品通緝犯GG了

2017-03-28 16:49

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲鄭姓毒品通緝犯，日前騎機車經過台北市基隆路與汀州路口時遇警方臨檢，他神色慌張、冷汗直流，員警上前詢問，他竟謊報他人身分證字號。警方一查，發現他謊報的身分證字號相片跟他本人不符，進一步追問，才問出他本名並查出他是毒品通緝犯。

警方眼尖發現他褲子右邊口袋「鼓鼓的」，鄭嫌拿出原來是個毒品吸食器，他還狡辯說「以前用的沒有丟，有洗過沒毒品」。不過，員警定睛一看，發現吸食器內仍有安非他命粉末，戳破他謊言，將他依毒品罪嫌送辦。

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