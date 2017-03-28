男刊廣告借錢還30倍報酬 醫師遭詐282萬

2017-03-28 16:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕64歲李姓男子103年底在報紙刊登廣告，佯稱「急徵擬欲找尋投資者，45萬台幣，須隨本人同赴英國處理本人的基金，7天內完成回來給予30倍回饋金」，一名王姓醫師看到廣告信以為真致電，李男聲稱在奈及利亞工作結識阿拉伯籍商人，對方即將不久於人世，留下500萬美金遺產給他繼承，錢都放在美國銀行與英國巴克萊銀行，如王男幫他先代付手續費、律師費等費用，事成可獲30倍回饋金，王男陸續匯了282萬餘元給王男，事後才知遇上詐騙，新北地檢署今依詐欺取財將李男起訴。

起訴指出，為取信王男，李男還秀出男子臥病在床照，美國銀行、巴克萊銀行相關存款證憑證及相關政府機關往來電子郵件，103年12月至104年6月，王男前後付了282萬餘元給李男，後察覺匯款單遭變造，親向英國巴克萊銀行查證才驚知受騙。

李男到案後否認犯行，供稱真的認識這名阿拉伯籍商人，對方確實快死了，他是飛到英國後，才知道自己也被騙，喊冤：「我也是受害者」。

但檢方調查發現，照片中阿拉伯商人明顯為「白人」，與阿拉伯人膚色不同，且李男提供給王男的美國銀行、巴克萊等信件資料來源，均來自雅虎、HOTMAIL等免費電子信箱，足證並非該機關寄出的信件，加上其他相關證據均未證明李男在美國、巴克萊銀行有繼承該筆遺產，檢方因此不採信李男供詞，將他起訴。