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馬英九無罪 合議庭：平常心看待每件案子

2017-03-28  16:22

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九被立委柯建銘控告教唆洩密、加重誹謗，台北地院今判馬英九無罪，合議庭審判長吳勇毅說，合議庭以平常心看待每一件案子，該開庭、該調查、該審理都按照法律去做，最後根據證據來做出判決。

合議庭指出，全案在2月21日辯論終結後，每位法官花10天的時間理解卷證形成想法，3月3日召開評議會議，只開一次會議就做出一致的無罪共識，撰寫判決書過程也多次交換意見做出修正。

此案合議庭審判長吳勇毅、受命法官邱瓊瑩、陪席法官陳彥君。41歲吳勇毅為司法官學院43期、中正大學法律研究所刑事法組碩士，在北院擔任13年法官，現為庭長，個性隨和、有耐心，開庭常不厭其煩向當事人解釋法律要件與程序，2008、2011、2012年3度因辦案績效優良，獲記嘉獎。

34歲受命法官邱瓊瑩，司法官學院50期、台北大學法律系畢，是屏東地方法院借調台北地院辦事的法官，同事認為她辦案認真、細心，非常熟悉案卷內容，馬尚未卸任總統時，依法不得追訴，但她也開了多次調查庭，並向相關單位調取資料，做足準備工作，使此案得以在馬卸任後10個月就能審結宣判。

33歲陪席法官陳彥君，東吳大學法律系畢，現仍在攻讀台大法研所碩士，去年9月才從北院民事庭請調至刑事庭審案，同事形容她個性明快、犀利，看問題非常明確，常能「像小叮噹一樣」提出類似案例的見解與解釋，提升案件不少效率。

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  • 台北地方法院行政庭長廖建瑜召開記者會，對外說明判決理由。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院行政庭長廖建瑜召開記者會，對外說明判決理由。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 馬英九 馬英九洩密案 馬英九無罪 馬英九起訴
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