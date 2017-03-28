碰過嗎？開車半途突然巨響漆黑 竟是引擎蓋掀起砸中…
2017-03-28 16:16
〔記者張聰秋／彰化報導〕嚇破膽！有民眾昨天下午駕車行經國道3號靠近74快速道路時，車子引擎蓋突然掀起砸中前方擋風玻璃，視線瞬間漆黑一片，他趕緊減速慢慢駛向路肩停靠，所幸危機處理得宜，未造成其他交通事故。
當事人把影片PO上臉書不公開社團「爆廢公社」，呼籲大家，行車前一定要確實檢查車況，更別忘了檢查引擎蓋卡榫，以免引擎蓋突然掀開，正中駕駛前方擋風玻璃，影片引起網友回應，直呼「好可怕！」，還有網友回應，影像畫面黑掉的瞬間，嚇得都漏尿了。
對此突發行駛車況，國道七隊指出，車子出狀況的當下，沒有與其他車輛發生碰撞事故，當事人也沒有報警，不過，為避免類似情況發生，國道警察建議民眾，萬一車子開上國道遇到類似緊急狀況，切勿急踩剎車，避免後方車輛追撞，並打方向燈，注意後方來車並慢慢往路肩停靠處理。
福彰汽車公司經理王堅志說，引擎蓋看似晃動，疑似第1段卡榫已鬆開，導致車子在高速行駛的情況下，引擎蓋的第2段卡榫撐不住風力而突然掀開，建議民眾開車上路前，除檢查車況外，最好還是手壓引擎蓋，確認引擎蓋是否確實牢固。
開車也碰過類似狀況的彰化市林姓市民說，當時，他的車子剛從修車廠保養出廠，不料，師傅沒有把引擎蓋蓋好，他自己也沒發現，結果，車子開到彰化縣和台中烏日交界的大肚橋時，車子在高速風吹的行駛狀況下，硬是被強風吹起掀蓋，引擎蓋子正中其車子的擋風玻璃，幸好，當下，他冷靜處理，放慢速度，打開故障燈，憑後照鏡的視線，把車子開到路肩停靠再求救，人平安、擋風玻璃碎裂。
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