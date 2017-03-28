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蒜價高漲惹盜心？ 婦人偷蒜擬變賣繳房貸

2017-03-28  16:08

〔記者陳燦坤／雲林報導〕偷蒜繳房貸？許姓婦人今天凌晨與嬸嬸林姓婦人同車返家，因行跡可疑遭東勢分駐所盤查，起出7袋巿價約7千元的蒜頭，許嫌供稱因房貸壓力返鄉行竊，林婦則否認參與。

近來蒜頭價格高漲，為防止不肖之徒覬覦，台西警分局東勢分駐所這幾天加強巡邏，今天凌晨3時副所長吳堅庭在東勢鄉程海村產業道路上，發現一部小貨車行跡可疑，當時攔下盤查，在後車廂發現7袋蒜頭，疑為剛從田間採摘的濕蒜，由於駕駛許姓婦人與乘客林姓婦人無法清楚交代蒜頭來源，遂將兩人帶回偵訊。

起初兩人信誓旦旦強調沒有行竊濕蒜，林姓婦人表示，只是坐在許姓姪媳婦車上，不知道發生何事，警方直到今天凌晨6時突破許姓婦人心防，她坦承因房貸壓力，返鄉時涉嫌將歪腦筋動到田間濕蒜。

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  • 台西警分局東勢分駐所今查獲兩名婦人涉嫌偷蒜頭。（記者陳燦坤翻攝）

    台西警分局東勢分駐所今查獲兩名婦人涉嫌偷蒜頭。（記者陳燦坤翻攝）

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